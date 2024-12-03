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KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: Kasım 2024 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, 5 aylık fark ne olacak?

Enflasyon rakamları Kasım 2024 son dakika Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması yakından takip ediliyor. Her ayın başında, bir önceki aya ait enflasyon verileri TÜİK tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Memur, emekli ve asgari ücretli, Ocak zammı için geri sayıma başlarken bu verilerin açıklanmasını yakından takip ediyor. Her ayın başında açıklanan enflasyon verileri, kira zam oranları başta olmak üzere birçok alanda belirleyici oluyor. Peki; enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, TEFE-TÜFE ne olur?

Giriş Tarihi: 03.12.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 07:54
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: Kasım 2024 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, 5 aylık fark ne olacak?

Kasım ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Her ayın başında bir önceki aya ait açıklanan enflasyon verileri emekli ve memurun alacağı yeni yıl zam oranının belirlenmesinde etkili oluyor. Bu kapsamda emekli maaş hesaplaması ve kira zammı hesaplaması için Kasım ayı enflasyon verileri merak ediliyor. Peki Kasım ayı TÜİK enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: Kasım 2024 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, 5 aylık fark ne olacak?

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık Salı saat 10:00'da açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: Kasım 2024 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, 5 aylık fark ne olacak?

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: Kasım 2024 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, 5 aylık fark ne olacak?

EKİM AYI ENFLASYON VERİSİ
Ekim ayında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: Kasım 2024 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, 5 aylık fark ne olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 5 aylık veri ortaya çıkmış olacak.

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 4 aylık enflasyon oranı 12,06 olarak duyurulmuştu.

Kasım enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte emekli ve memurun alacağı zam oranı büyük oranla netleşecek.

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