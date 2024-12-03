KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: Kasım 2024 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, 5 aylık fark ne olacak?

Enflasyon rakamları Kasım 2024 son dakika Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması yakından takip ediliyor. Her ayın başında, bir önceki aya ait enflasyon verileri TÜİK tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Memur, emekli ve asgari ücretli, Ocak zammı için geri sayıma başlarken bu verilerin açıklanmasını yakından takip ediyor. Her ayın başında açıklanan enflasyon verileri, kira zam oranları başta olmak üzere birçok alanda belirleyici oluyor. Peki; enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, TEFE-TÜFE ne olur?