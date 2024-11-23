Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligin 13. haftasında Kayserispor'un ev sahipliğinde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç saati ve canlı yayın kanalı…