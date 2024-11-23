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Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligin 13. haftasında Kayserispor'un ev sahipliğinde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç saati ve canlı yayın kanalı…
Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:48