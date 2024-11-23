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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligin 13. haftasında Kayserispor'un ev sahipliğinde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç saati ve canlı yayın kanalı…

Giriş Tarihi: 23.11.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:48
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı

Ligde 26 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile 5 maçlık yenilmezlik serisiyle 15. sırada bulunan Kayserispor bugün karşı karşıya geliyor. Kayseri deplasmanında gerçekleşecek olan maçla ilgili Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı

KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek Kayserispor- Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı

KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Baurabia, Baran Ali, Kartal, Cardoso, Bahoken

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan, En-Nesyri

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