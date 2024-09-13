KIZILCIK ŞERBETİ 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı için Show TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Show TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 68. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte son bölüme dair detaylar.

Giriş Tarihi: 13.09.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:33