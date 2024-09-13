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KIZILCIK ŞERBETİ 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı için Show TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Show TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 68. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte son bölüme dair detaylar.

Giriş Tarihi: 13.09.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:33
KIZILCIK ŞERBETİ 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 57. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile diğer detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti bu hafta 67. bölümü ile ekrana geliyor.

13 Eylül 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

KIZILCIK ŞERBETİ 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-

KIZILCIK ŞERBETİ 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 67. BÖLÜM KONUSU

Ünallar'ın evine bomba düşmüş gibidir. Öğrendikleri gerçek tüm ilişkileri derinden sarsmış, herkes birbirine düşman kesilmiştir. Ancak ilk olarak öncelik Görkem'in sağlık durumudur.

KIZILCIK ŞERBETİ 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Olaylı gecenin devamında Görkem'in hastaneye yetiştirilmesi ve onun Fatih'e yaptığı şantaj neticesinde durumu kurtarma değilse de vakit kazanma hesaplarını yaşarlar.

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