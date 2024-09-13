KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI? Doğa’ya ikinci darbe Giray'dan geliyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde, Ömer ve Görkem'in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkması Fatih ve Görkem cephesinde sorun yaratırken, Kıvılcım'ı da derinden sarsacak. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:45