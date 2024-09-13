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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI? Doğa’ya ikinci darbe Giray'dan geliyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde, Ömer ve Görkem'in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkması Fatih ve Görkem cephesinde sorun yaratırken, Kıvılcım'ı da derinden sarsacak. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:45
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI? Doğa’ya ikinci darbe Giray’dan geliyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisine merhaba diyecek. Sezon finalinde Görkem'in camdan düşmesi izleyenleri şok etmişti. Yeni sezonun nasıl ilerleyeceği merak edilirken, gözler oyuncu kadrosuna çevrildi. Sevilen diziden Alev rolü ile takip edilen Müjde Uzman, Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı ve Umut karakteriyle tanınan Serkan Tınmaz ile Çimen diziden ayrılan isimler oldu. Ayrılan isimlerin ardından kadroya yeni isimler de eklendi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI? Doğa’ya ikinci darbe Giray’dan geliyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde, Ömer ve Görkem'in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla aileler arasında yaşanacak yüzleşmeler ve sarsıcı gelişmeler ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI? Doğa’ya ikinci darbe Giray’dan geliyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

DOĞA'YA İKİNCİ DARBE GİRAY'DAN GELİYOR!

Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

67.bölümde; Ünallar'ın evine bomba düşmüş gibidir. Öğrendikleri gerçek tüm ilişkileri derinden sarsmış, herkes birbirine düşman kesilmiştir. Ancak ilk olarak öncelik Görkem'in sağlık durumudur.

Olaylı gecenin devamında Görkem'in hastaneye yetiştirilmesi ve onun Fatih'e yaptığı şantaj neticesinde durumu kurtarma değilse de vakit kazanma hesaplarını yaşarlar.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI? Doğa’ya ikinci darbe Giray’dan geliyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Kıvılcım ise kendini berbat hissetmekte, hayatta en güvendiği adam tarafından aldatıldığı duygusu ile yanlış yollara sürüklenmek üzeredir. Tüm bu karmaşanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Kıvılcımlar'ın evine büyük bir acı düşer.

Alev doğum yaparken ölmüştür. Doğurduğu bebek, Kıvılcım ve Abdullah arasında velayet savaşına neden olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI? Doğa’ya ikinci darbe Giray’dan geliyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti bu akşam 20.00'de Show TV'de...

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