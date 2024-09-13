KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI? Doğa’ya ikinci darbe Giray’dan geliyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Kıvılcım ise kendini berbat hissetmekte, hayatta en güvendiği adam tarafından aldatıldığı duygusu ile yanlış yollara sürüklenmek üzeredir. Tüm bu karmaşanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Kıvılcımlar'ın evine büyük bir acı düşer.

Alev doğum yaparken ölmüştür. Doğurduğu bebek, Kıvılcım ve Abdullah arasında velayet savaşına neden olacaktır.