KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Kızılcık Şerbeti 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Abdullah'ın, bebek Alev'i emanet ettiği dadıdan şüphelenen Meri olayı kurcalayacak ve altından çok büyük bir kötülük çıkacaktır. Bu duruma şahit olan Kıvılcım'ın velayet konusunda kendisini zorlayacağını bilen Abdullah en güvendiği liman olan Pembe'nin kapısına gelecektir.