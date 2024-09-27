KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Kızılcık Şerbeti 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Ekrana gelen son bölümünün ardından izleyenler yeni bölümde neler olacak heyecanla bekliyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Evrim Alasya'nın yer aldığı dizi için gelecek bölümden ipuçları veren yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak, 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.09.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:56