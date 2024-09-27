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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Kızılcık Şerbeti 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Ekrana gelen son bölümünün ardından izleyenler yeni bölümde neler olacak heyecanla bekliyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Evrim Alasya'nın yer aldığı dizi için gelecek bölümden ipuçları veren yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak, 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 27.09.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:56
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Kızılcık Şerbeti 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 70. bölüm fragman heyecanı yaşanıyor. Son bölümde ekrana gelen Görkem'in hamlesi izleyicide merak uyandırdı. Sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak merakla bekleniyor. Doğa, Giray'ın gerçek yüzünü görecek mi? Görkem ve Ünal ailesi arasında buzlar eriyecek mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı için Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı araştırılıyor. İşte, fragman detayları...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Kızılcık Şerbeti 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti bu hafta 70. bölümü fragmanı ile merak ediliyor.

Yayınlanması halinde yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@kizilcikserbetidizi

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Kızılcık Şerbeti 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

KIZILCIK ŞERBETİ 69. BÖLÜM ÖZETİ

Fatih'le arasını düzeltmek için harekete geçen Görkem, babasının gücünü arkasına alarak atağa geçer.

Şirkette oluşan yeni durum Abdullah ve Fatih'in rahatlamasının sağlayacaktır.Kıvılcım, Cemal'in yayınevi şirketinde çalışmaya başlamış ve işinden çok hoşnut bir haldedir. Tek derdi annesinin acısının hafiflemesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Kızılcık Şerbeti 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giray ve Heves ilişkilerine gizli saklı devam ederken Doğa'nın kızı için yaptığı doğum günü partisi tüm aileyi bir araya getirir.Babasının şirket hisselerini dağıtırken kendine haksızlık ettiğini öğrenen ve harekete geçen Mustafa, aldığı kararın arkasındadır.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI | Kızılcık Şerbeti 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Abdullah'ın, bebek Alev'i emanet ettiği dadıdan şüphelenen Meri olayı kurcalayacak ve altından çok büyük bir kötülük çıkacaktır. Bu duruma şahit olan Kıvılcım'ın velayet konusunda kendisini zorlayacağını bilen Abdullah en güvendiği liman olan Pembe'nin kapısına gelecektir.

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