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Kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Meğer 2 yıldır burnunun içinde bu cisim ile yaşıyormuş…

Çin'in Henan Eyaleti'nden ismi bilinmeyen 7 yaşındaki çocuk yaklaşık 2 yıldır nedenini bilemediği kötü bir kokudan şikayetçiydi. Kokunun tam olarak ne olduğunu ifade edemeyen çocuk ve ailesi bu durumu bir süre görmezden geldiler ancak, koku şikayet artmaya başlayınca doktora götürüldü. Kontrollerin ardından burnunda gizemli bir cisim fark edilen çocuk ve ailesi işte böyle şoke oldu…

Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:37
Kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Meğer 2 yıldır burnunun içinde bu cisim ile yaşıyormuş…

Burunda yabancı bir cisim ile yaklaşık 2 yıldır yaşayan çocuk herkesi şoke etti. Ameliyata alınan çocuğun burnundan cisim çıkarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Not: Görseller temsili olarak seçilmiştir.

Kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Meğer 2 yıldır burnunun içinde bu cisim ile yaşıyormuş…

SOL BURUN DELİĞİNE SIKIŞAN KİTLE ŞOKE ETTİ

2 yıldır kötü koku ile mücadele eden ve kokunun tam olarak ne olduğunu çözemeyen 7 yaşındaki küçük çocuğun gitmiş olduğu hastanede burnunun içi gözlemlendi.

Kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Meğer 2 yıldır burnunun içinde bu cisim ile yaşıyormuş…

Sol burnunda tam olarak ne olduğu belli olmayan siyah bir kitle gözlemlendi ve çocuğa tomografi çekildi.

Kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Meğer 2 yıldır burnunun içinde bu cisim ile yaşıyormuş…

İlk başta çocuğun burnundaki gizemli nesnenin tam olarak ne olduğu tanımlanamadı ve nesne çok yukarıda olduğu için doktorlar onu çıkarmaya çalışırken ciddi hasara neden olabileceklerinden endişe ediyorlardı.

Kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Meğer 2 yıldır burnunun içinde bu cisim ile yaşıyormuş…

Tüm bu endişelere rağmen doktorlar bu cismi çocuğun burnunda da bırakmak istemiyorlardı. Cismin çevresi irin ile çevriliydi ve doktorlar bir enfeksiyon olabileceğinden şüphelendiler.

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