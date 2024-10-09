Kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Meğer 2 yıldır burnunun içinde bu cisim ile yaşıyormuş…

Çin'in Henan Eyaleti'nden ismi bilinmeyen 7 yaşındaki çocuk yaklaşık 2 yıldır nedenini bilemediği kötü bir kokudan şikayetçiydi. Kokunun tam olarak ne olduğunu ifade edemeyen çocuk ve ailesi bu durumu bir süre görmezden geldiler ancak, koku şikayet artmaya başlayınca doktora götürüldü. Kontrollerin ardından burnunda gizemli bir cisim fark edilen çocuk ve ailesi işte böyle şoke oldu…