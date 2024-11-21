Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KPSS 2024 TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, hangi tarihte?

KPSS 2024 TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, hangi tarihte?

KPSS 2024 tercihleri takvim ve kılavuzla birlikte sorgulanmaya başladı. Kamu personeli Seçme Sınavı bu yıl da Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla yapıldı. Oturumlara katılan adaylar sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih listelerini oluşturmak ve kamu kurumlarında memur olmak adına kılavuz ve tarihleri araştırmaya başladı. ÖSYM ekranı üzerinden alınacak tercihler için takvim ve kılavuzun duyurulması bekleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte KPSS tercih takvimi ve detaylar