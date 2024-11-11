KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 en düşük-en yüksek puanla hangi kadroya yerleşilir 2024?KPSS düz memur taban ve atama puanları listesi

Kamu Personeli Seçme Sınavı tüm oturumlarının erişime açılmasının ardından gözler KPSS atama puanlarına çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun pozisyonlara yerleştirmek isteyen adaylar en düşük ve en yüksek memurluk puanlarını sorgulamaya başladı. Tercih kılavuzu ve takviminin ÖSYM ekranında ilan edilmesiyle işlemler başlayacak. Muhtemel tercih listeleri oluşturuluyor. Peki, 50-55-60-65-70 -70 ve 80 puanla hangi kuruma girilir, taban puanları açıklandı mı, İşte düz memurluk atama puanları