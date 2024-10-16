KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları sorgulama sayfası

KPSS DHBT sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül 2024 tarihinde 81 ilde düzenlenen oturumlar ile yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sınava katılım gösteren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını arama motorları üzerinde sorguluyor. Peki, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) DHBT sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları görüntüleme ekranı...