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KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları sorgulama sayfası

KPSS DHBT sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül 2024 tarihinde 81 ilde düzenlenen oturumlar ile yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sınava katılım gösteren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını arama motorları üzerinde sorguluyor. Peki, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) DHBT sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları görüntüleme ekranı...

Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:00
KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları sorgulama sayfası

KPSS DHBT sonuçları için geri sayım başladı! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte KPSS DHBT sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı duyuruldu. Din Hizmetleri Bilgisinin ölçümü için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda, adaylar farklı konulardaki zor ve eleyici soruları yanıtlamak için ter döktü. Sınavın ardından adaylar gözler,n, sınavın açıklanacağı tarihlere çevrildi. İşte, 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları görüntüleme linki haberin devamında...

KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları sorgulama sayfası

2024 KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, 16 Ekim tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sonuçların gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları sorgulama sayfası

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ya da e-Devlet kapısı üzerinden giriş yaparak ulaşabilecek.

KPSS DHBT SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları sorgulama sayfası

2025 DHBT ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2025 DHBT atama sonuçları açıklanma tarihi 11 Şubat Cuma günü olarak belirlenmiştir.

KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS ekranı ile KPSS DHBT sonuçları sorgulama sayfası

DHBT GİRİŞ BARAJ PUANI KAÇTIR?
DHBT'ye giren adayların en az 60 puan alması gerekmektedir.

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