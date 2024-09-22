  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) gündemde. 22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleşen sınavın cevap anahtarı ve sonuç tarihi için araştırmalar hız kazandı. DHBT sınav soruları ve cevap anahtarlarının %10'luk kısmının bugün erişime açılması beklenirken, bir yandan da sınav sonuç tarihi gündeme geldi. Peki, KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM açıkladı!

Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:51
KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşen KPSS DHBT sınavı için gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. Adayların doğru ve yanlış sayısını cevap anahtarı ile tespit edebilecek. Peki, KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı, ne zaman erişime açılır? KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS DHBT SINAVI BUGÜN!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) tarihi belli oldu.

2024-KPSS DHBT, takvim doğrultusunda 22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleşti.

KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kılavuzda 2024-KPSS DHBT soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih hakkında bir bilgi yer almadı.

Ancak ÖSYM düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavın yapıldığı gün veya bir sonraki gün erişime açıyor.

Bu kapsamda konu ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI PDF İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

ÖSYM kılavuzuna göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

SON DAKİKA SON DAKİKA