KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşen KPSS DHBT sınavı için gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. Adayların doğru ve yanlış sayısını cevap anahtarı ile tespit edebilecek. Peki, KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı, ne zaman erişime açılır? KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?