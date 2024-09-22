KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) gündemde. 22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleşen sınavın cevap anahtarı ve sonuç tarihi için araştırmalar hız kazandı. DHBT sınav soruları ve cevap anahtarlarının %10'luk kısmının bugün erişime açılması beklenirken, bir yandan da sınav sonuç tarihi gündeme geldi. Peki, KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024 yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:51