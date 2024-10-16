KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu, hangi kadroya yerleşilir?

KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?



KPSS DHBT 2024 taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son olarak 2022 yılında yapılan atamalarda puanlar şu şekildeydi;

Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 52,95787

Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L. + Hafız 52,16264

Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 60,64053

İ.H.L. + Hafız 67,61349

İlahiyat Fakültesi 50,00346

İlahiyat Ön Lisans 80,45971

Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 59,69845



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