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KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu, hangi kadroya yerleşilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DHBT taban puanları araştırılmaya başladı. 2 yıl boyunca geçerli olacak puanlar için tercih listelerini hazırlamaya başlayan adaylar atama puanlarını sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil imam, müezzin, kayyım, Kur'an Kursu öğreticisi ve cami görevlisi gibi kadrolarda yer alabilecek adaylar için tercih kılavuzu ÖSYM ekranında ilan edilecek. KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu? İşte KPSS atama puanları…

Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 11:05
KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu, hangi kadroya yerleşilir?

KPSS DHBT sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemleri için beklemeye başladı. ÖSYM ekranından gerçekleştirilecek tercihler için gözler kılavuza çevrildi. Kılavuzun ilan edilmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarındaki uygun pozisyonlarda görev almak isteyen adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. Listelerini hazırlayacak olanlar atama puanlarını sorguluyor. İşte KPSS DHBT taban puanları....

KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu, hangi kadroya yerleşilir?

2024 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, 16 Ekim itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu, hangi kadroya yerleşilir?

KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KPSS DHBT 2024 taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son olarak 2022 yılında yapılan atamalarda puanlar şu şekildeydi;
Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 52,95787
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L. + Hafız 52,16264
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 60,64053
İ.H.L. + Hafız 67,61349
İlahiyat Fakültesi 50,00346
İlahiyat Ön Lisans 80,45971
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 59,69845

2022 DHBT ATAMA TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu, hangi kadroya yerleşilir?

KPSS DHBT 55,60,65 VE 70 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

KPSS DHBT puanıyla birlikte Müezzin, imam, Kuran Kursu öğreticisi ve diğer birçok alana başvuru yapılabiliyor. Alım yapılan yıla, şehire ve meslek grubuna göre puanlar her yıl değişkenlik gösteriyor. Adaylar son yapılan atamalardaki taban ve tavan puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.

KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu, hangi kadroya yerleşilir?

KPSS TERCİH KILAVUZU GÜNDEMDE!

2024 yılında yapılacak atamalara ilişkin ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Kamu kurumlarındaki memur ihtiyaçlarına göre ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve atama yapılacak toplam kontenjan belirlenecek.

Atama yapılacak kontenjanlar kılavuz ile birlikte belli olacak.

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