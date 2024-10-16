KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu, hangi kadroya yerleşilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DHBT taban puanları araştırılmaya başladı. 2 yıl boyunca geçerli olacak puanlar için tercih listelerini hazırlamaya başlayan adaylar atama puanlarını sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil imam, müezzin, kayyım, Kur'an Kursu öğreticisi ve cami görevlisi gibi kadrolarda yer alabilecek adaylar için tercih kılavuzu ÖSYM ekranında ilan edilecek. KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve puanla memur olunur mu? İşte KPSS atama puanları…