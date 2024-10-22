KPSS DÜZ MEMUR ATAMA PUANLARI 2024 || P1, P2, P3 KPSS 50-55-60-65-70-75-80 puanla nereye girilir, nerede memur olunur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından birçok aday düz memur olarak atanabilmek için KPSS düz memurluk atama puanları 2024 listesi ile ilgili araştırmalarına hız kazandı. Çeşitli devlet kurumları ve üniversitelerdeki düz memur pozisyonları için başvuruda bulunmak isteyen adaylar KPSS P1, P2 ve P3 puanları ile alım yapan meslekler listesini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, hangi kadrolara yerleşilir? İşte, KPSS taban puanları PDF listesi…