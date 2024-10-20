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KPSS MERKEZİ ATAMA TABAN PUANLARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı süreçleri, tercih dönemini bekleyen memur adayları tarafından araştırılıyor. 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS oturumları, ÖSYM'nin belirlediği takvim çerçevesinde gerçekleşti ve sonuçlar açıklandı. Milyonlarca adayın katıldığı KPSS sınavları kamu kurumlarına yapılan devlet memuru alımlarında belirleyici rol oynamaktadır.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde KPSS puanları, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80 gibi çeşitli seviyelerde değerlendirilmektedir. Adaylar, bu puanlarla hangi kurum ve kuruluşlara yerleşebileceklerini arama motorları üzerinde araştırıyor. Özellikle KPSS P1, P2, P3, P93 ve P94 puan türleri ile hangi kadrolara atanılabileceği merak konusu oldu. Peki KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye, hangi kuruma atanılır?

Giriş Tarihi: 20.10.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:43
KPSS MERKEZİ ATAMA TABAN PUANLARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans taban puanları ile atama puanları 2024 yılı için merak konusu olmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler merkezi atamalara odaklanmış durumda. Adaylar, kendi puanlarını ve tercih edecekleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. 2024 yılı için belirlenen atama puanları arasında mühendislik bölümlerinden veteriner hekimliğe, devlet hava meydanları işletmesinden üniversitelere kadar birçok farklı kurum bulunuyor. Peki, memur olmak için KPSS kaç puan almak gerekiyor, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 puan ile hangi kurumlara yerleşilebilir? İşte, ÖSYM KPSS merkezi atama taban puanları…

KPSS MERKEZİ ATAMA TABAN PUANLARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

2024 KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi atama ve yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile netlik kazandı. Yayımlanan takvime göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS MERKEZİ ATAMA TABAN PUANLARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024

ÖSYM tarafından KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren kurumların atama taban ve tavan puanları erişime açıldı. KPSS merkezi atama puanları kadro ve illere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla 2024 KPSS ön lisans taban puanları görüntülenebilir.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS MERKEZİ ATAMA TABAN PUANLARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS ÖN LİSANS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS ön lisans oturumuna katılım sağlayan adaylar, kendi puanlarını ve tercih edecekleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte ön lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar belli oldu.

KPSS ÖN LİSANS KADRO VE TERCİH POZİSYONLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS MERKEZİ ATAMA TABAN PUANLARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS LİSANS ATAMA PUANLARI 2024

ÖSYM tarafından KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren kurumların atama taban ve tavan puanları erişime açıldı. KPSS merkezi atama puanları kadro ve illere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla 2024 KPSS ön lisans taban puanları görüntülenebilir.

KPSS LİSANS ATAMA PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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