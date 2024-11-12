KPSS MERKEZİ ATAMA TARİHLERİ 2024: osym,gov,tr ile KPSS 2024/2 ile memur atamaları hangi tarihte, kılavuz yayımlandı mı?

2024 yılı merkezi atama tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek memur adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Merkezi memur atama işlemleri ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan kriterler ve adayların elde ettikleri puanlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, KPSS, merkezi atama ne zaman hangi tarihte yapılacak, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?