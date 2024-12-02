KPSS ÖN LİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024: KPSS ön lisans 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girerim atanırım?

KPSS ön lisans atama puanları 2024 adayların sonuçlara erişimlerinin ardından beklenmeye başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans oturumuna katılan adaylar sonuçlarını belli olmasıyla birlikte sahip oldukları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM tarafından duyurulacak olan tercih takvimi ve kılavuzu ile birlikte tercih işlemleri. Henüz tercih işlemleri başlamadan kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolarda görev almak isteyen adaylar muhtemel listelerini hazırlamak üzere sorgulamalarına başladı. Peki,KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girerim, atanırım? İşte KPSS ön lisans taban puanları ve detaylar