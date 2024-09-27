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KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için tercih işlemleri gündeme geldi. Hangi kurumların kaç puanla alım yaptığı kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar tarafından mercek altına alındı. 2 yıl boyunca geçerli olacak puan ile birlikte üniversiteler, belediyeler, bazı bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları alımlar gerçekleştiriyor. Peki, KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur? İşte, KPSS ön lisans taban puanları!

Giriş Tarihi: 27.09.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:38
KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur?

KPSS ön lisans puanıyla tercih yapmak ve memur olmak isteyen adaylar atama puanlarını mercek altına aldı. İlgili kurumların tercih puanları, adaylar tarafından sorgulanırken, 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu sorgulamaları da başladı. Peki, KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur?

KPSS ÖN LİSANS 2024 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur?

Örneğin Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü son yapılan alımlarda Balıkesir Taşra alımı için yapılan alımda en küçük puanı 73,65250 olarak belirlemişti. Aynı alımda benzer kurum Kütahya Taşra ili alımı için taban puanı 73,03029 olarak açıkladı.

Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur?

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Yapılan alımlarda illere ve açılan kadrolara göre alım yapılan en düşük ve en yüksek puanlar farklılık gösteriyor.

ÖSYM son olarak KPSS Ön Lisans seviyesinde yapılan bazı kurumların taban ve tavan puanlarını açıklamıştı.

KPSS Ön Lisans sınav puanları sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.

2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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