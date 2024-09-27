KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için tercih işlemleri gündeme geldi. Hangi kurumların kaç puanla alım yaptığı kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar tarafından mercek altına alındı. 2 yıl boyunca geçerli olacak puan ile birlikte üniversiteler, belediyeler, bazı bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları alımlar gerçekleştiriyor. Peki, KPSS Ön Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere girilir, kaç puanla memur olunur? İşte, KPSS ön lisans taban puanları!