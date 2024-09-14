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KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı? İşte, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısı 2024

15 Eylül Pazar günü düzenlenecek KPSS Öğretim sınavı için katılımcı sayısı gündemde! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav öncesinde katılımcı sayısına dair açıklamalarda bulundu. 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınava 18-23 yaş aralığında katılımcının daha fazla olduğu bildirildi. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı?

Giriş Tarihi: 14.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:46
KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı? İşte, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısı 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenecek olan, 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için katılımcı sayısı belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava dair açıklamalarda bulunurken, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısını da açıkladı. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı?

KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı? İşte, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısı 2024

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı? İşte, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısı 2024

Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı? İşte, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısı 2024

KPSS ORTAÖĞRETİM KATILIMCI SAYISI

Ayrıca sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, "6 bin 155 aday bu haktan yararlandı. Sınava 3 bin 908 engelli aday katılacak, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldü." açıklamasında bulundu.

KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı? İşte, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısı 2024

Ersoy, adaylara sınav gününden önce kimlik ve sınava giriş belgelerini hazırlamalarının faydalı olacağını bildirerek, sınava katılan adaylara başarılar diledi.

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