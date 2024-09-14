KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı? İşte, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısı 2024

KPSS ORTAÖĞRETİM KATILIMCI SAYISI

Ayrıca sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, "6 bin 155 aday bu haktan yararlandı. Sınava 3 bin 908 engelli aday katılacak, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldü." açıklamasında bulundu.