KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı? İşte, KPSS Ortaöğretim katılımcı sayısı 2024
15 Eylül Pazar günü düzenlenecek KPSS Öğretim sınavı için katılımcı sayısı gündemde! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav öncesinde katılımcı sayısına dair açıklamalarda bulundu. 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınava 18-23 yaş aralığında katılımcının daha fazla olduğu bildirildi. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı?
Giriş Tarihi: 14.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:46