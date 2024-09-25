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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA TARİHİ: 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları gündemde. 15 Eylül Pazar günü gerçekleşen sınav için ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuçları mercek altına alındı. Sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS ekranı!

Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:04
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA TARİHİ: 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim sonuçlarına dair heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden takip edilebilirken, sonuç tarihi için ÖSYM ekim ayını işaret etti. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama sayfası!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA TARİHİ: 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TAMAMLANDI!

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA TARİHİ: 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise düzeyinde KPSS sınavı sonuçları için ekim ayı işaret edildi. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA TARİHİ: 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak ve ÖSYM AİS e-Devlet uzantısıyla giriş yapılıp AİS Sınav Sonuçları bölümünden sorgulanabilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA TARİHİ: 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

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