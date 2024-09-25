KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA TARİHİ: 2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları gündemde. 15 Eylül Pazar günü gerçekleşen sınav için ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuçları mercek altına alındı. Sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS ekranı!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:04