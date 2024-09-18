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Kraliyet ailesi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor! ‘Ne kadar çamurluysa o kadar iyi…’

Kraliyet ailesi denildiğinde akıllara ilk olarak ilginç kuralları geliyor ve bu aileyi hayallerimizde farklı canlandırabilir, özellikle de kraliyet ailesi çocuklarının; geleceğin kral belki de kraliçesinin nasıl yetiştirildiğini merak ediyor ve normal çocuklar gibi bisiklete binip binmediklerini, top oynayıp oynamadıklarını merak ediyor olabilirsiniz. Ancak, onların aile hayatları aslında bizim hayatlarımızdan çok da farklı değil. Peki, anneleri Galler Prensesi Kate Middleton çocuklarını nasıl yetiştiriyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:17
Kraliyet ailesi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor! ‘Ne kadar çamurluysa o kadar iyi…’

Kraliyet çocuklarının nasıl yetiştirildiğini düşündüğünüzde, onları siyaset öğrenirken, satranç oynarken ve çaylarını yudumlayarak kitap okurken hayal ediyor olabilirsiniz. Ancak Uzman Dadı Louise, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in yetiştirilme tarzı aslında çok da uzak olduğumuz bir tarz olmadığını açıkladı.

Kraliyet ailesi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor! ‘Ne kadar çamurluysa o kadar iyi…’

'NE KADAR ÇAMURLUYSA O KADAR İYİ'

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate'in üç çocuğunun da Taylor Swift konserine, futbol maçına ve ağaç ekimine gittiklerini gördük.

Kraliyet ailesi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor! ‘Ne kadar çamurluysa o kadar iyi…’

Uzman Dadı Louise, bu üç kraliyet çocuğunun yetiştirilmesi ile ilgili; açık havada dışarıda oynadıklarını, çok fazla bisiklet sürdüklerini, köpeklerle oynamaktan hoşlandıklarını ve bahçe işlerini ile de uğraştıklarını ifade etti.

Kraliyet ailesi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor! ‘Ne kadar çamurluysa o kadar iyi…’

Ailenin en sevdiği aktivitelerden biri de bahçeciliktir. Özellikle de Prens Louis'in doğaya olan düşkünlüğünü büyükbabası Kral III. Charles benzetiliyor.

Kraliyet ailesi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor! ‘Ne kadar çamurluysa o kadar iyi…’

Çocuklarını bahçede özgür bırakmayı tercih eden Galler Prensesi Kate'in 'ne kadar çamurluysa o kadar iyi' anlayışını benimsediği düşünülüyor.

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