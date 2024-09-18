Kraliyet ailesi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor! ‘Ne kadar çamurluysa o kadar iyi…’

Kraliyet ailesi denildiğinde akıllara ilk olarak ilginç kuralları geliyor ve bu aileyi hayallerimizde farklı canlandırabilir, özellikle de kraliyet ailesi çocuklarının; geleceğin kral belki de kraliçesinin nasıl yetiştirildiğini merak ediyor ve normal çocuklar gibi bisiklete binip binmediklerini, top oynayıp oynamadıklarını merak ediyor olabilirsiniz. Ancak, onların aile hayatları aslında bizim hayatlarımızdan çok da farklı değil. Peki, anneleri Galler Prensesi Kate Middleton çocuklarını nasıl yetiştiriyor? İşte detaylar…