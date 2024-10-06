Kraliyet çocukları bu şekilde yetişiyor! Bunu yapan çocuklar çok daha başarılı oluyor…

Kraliyet ailesi dendiğinde ilk olarak akıllara ailenin garip kuralları geliyor olabilir ve kraliyet çocuklarının nasıl yetiştiğini hayal gücümüzde canlandırıyor olabiliriz. Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın üç çocuğu nasıl yetiştirdiklerini merak etmiş miydiniz? Prens ve prenses, çocuklarının başarıları için uzmanların uyarılarını dikkate alıyorlar.