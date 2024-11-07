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Kredi kartlarına 60 aya varan yapılandırma fırsatı! Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır, gerekli şartları neler?

Kredi kartı borcu yapılandırma işlemleri ile ilgili detaylar Kasım ayının gelmesiyle vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kredi kartı borcu yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için önemli bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Bu düzenlemeye göre 60 aya kadar biriken tutar yapılandırabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Peki, kredi kartı borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır, başvurular ne zaman alınacak, yapılandırma için gerekli şartlar neler?

Giriş Tarihi: 07.11.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:48
Kredi kartlarına 60 aya varan yapılandırma fırsatı! Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır, gerekli şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 ay vadeli borç yapılandırma fırsatı sunuluyor. Bu düzenlemeyle, borçlarını taksitle ödemekte zorlanan bireyler, borçlarını uzun vadeye yayarak rahat bir ödeme planı oluşturabilecekler. Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için, borcun oluştuğu tarihten itibaren en fazla 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. Peki, Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır, şartları neler, kimler yapabilir?

Kredi kartlarına 60 aya varan yapılandırma fırsatı! Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır, gerekli şartları neler?

KREDİ KARTI BORCU 60 AY YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül'de yaptığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile finansal istikrarı sağlamak amacıyla atılan koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulduğunu açıkladı.

Kredi kartlarına 60 aya varan yapılandırma fırsatı! Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır, gerekli şartları neler?

Uygulamaya göre, TCMB, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırırken, ihtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Kredi kartlarına 60 aya varan yapılandırma fırsatı! Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır, gerekli şartları neler?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER, TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?
Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerektiği uygulama kapsamında, her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek ve yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Kredi kartlarına 60 aya varan yapılandırma fırsatı! Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır, gerekli şartları neler?

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı.

1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren oranlara bakıldığında, Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 oldu. Dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 4,55, 150 bin liranın üstündekiler için ise yüzde 4,75 ve 5,05 olarak uygulanacak.

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