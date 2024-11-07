Kredi kartlarına 60 aya varan yapılandırma fırsatı! Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır, gerekli şartları neler?

Kredi kartı borcu yapılandırma işlemleri ile ilgili detaylar Kasım ayının gelmesiyle vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kredi kartı borcu yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için önemli bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Bu düzenlemeye göre 60 aya kadar biriken tutar yapılandırabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Peki, kredi kartı borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır, başvurular ne zaman alınacak, yapılandırma için gerekli şartlar neler?