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KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni sezon HD izle ekranı

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için araştırmalar devam ediyor. başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Osmanlı Devleti'nin bir uç beyliğinden cihan imparatorluğuna dönüşümünün tarihi hikayesini anlatan dizi 6. sezon yeni bölümleriyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümlerini kaçırmadan seyretmek isteyen vatandaşlar ATV izle ekranı ile Kuruluş Osman 165. bölüm izle linkini araştırıyor. İşte, 2 Ekim Çarşamba ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz HD izle…

Giriş Tarihi: 02.10.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 18:01
KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni sezon HD izle ekranı

Kuruluş Osman 165. bölüm izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. BurakÖzçivitin ve Özge Tezer'in başrolünde yer aldığı dizi Kuruluş Osman izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken reyting listelerini alt üst ediyor. Sevilen dizi için sevenleri yeni bölüm araştırmalarına başladı. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman 165. bölüm HD izleme ekranı haberin devamında....

KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni sezon HD izle ekranı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM EKRANLARA DÖNÜYOR!

Kuruluş Osman 6. yeni sezon 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni sezon HD izle ekranı

KURULUŞ OSMAN 6. SEZON 165. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin 6. sezon yeni bölümleri bu akşam 20:00'da ekranlara gelecek. Dizinin 165. bölümünü kaçırmadan HD yayın ile izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM HD İZLE

KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni sezon HD izle ekranı

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni sezon HD izle ekranı

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Kuruluş Osman dizisi yeni sezon oyuncu kadrosunai yeni isimler dahil oldu. Kuruluş Osman 6. sezonda Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Sonat Dursun, Ekin Pasvanoğlu ve Alkan Kızılırmak kadroya dahil oldu.

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