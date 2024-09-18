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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Kuruluş Osman güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanırken, izleyenleri tarafından yeni bölüm tarihi gündeme geldi. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen reyting rekortmeni yapım, yeni sezona yeni oyuncularla merhaba diyecek. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın Türkiye ve dünyada ilgiyle takip ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:59
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın çekimlerine Bozdağ Film Platoları'nda başlandığı duyurulmuştu. Sevilen dizi yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer almaya hazırlanırken, yapıma yeni oyuncuların dahil olduğu da duyuruldu. Peki, 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak konusu... Yapımını Bozdağ Fi̇lm'in üstlendiği, proje tasarım ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın Türkiye ve dünyada büyük ilgi görüyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın yayın tarihi ne zaman? İşte çok araştırılan o sorunun cevabı...

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

164. Bölümünde nefes kesen bir sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın 6. sezonu için nefesler tutuldu. Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Osman Bey, Konstantin'i gafil avladı ve onun tek hamlede canını aldı. Hanesiyle birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Toprakları genişletmek isteyen Osman Bey'in hedefinde Brusa vardı. İnce eleyip sık dokudu ve Brusa için harekete geçmeye karar kıldı.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Obada ise tatlı bir telaş hakimdi. Toy hazırlıkları yapıldı. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un toyu kuruldu. Her daim birbirlerinin destekçisi olan Osman Bey ve Bala Hatun neler yaşayacaktı?

Milyonlarca insan tarafından takip edilen Kuruluş Osman iddialı sahneleriyle hafızalar kazınmış durumda...

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

ATV YAYIN AKIŞI (18 EYLÜL)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Alan
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