Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?
Kuruluş Osman güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanırken, izleyenleri tarafından yeni bölüm tarihi gündeme geldi. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen reyting rekortmeni yapım, yeni sezona yeni oyuncularla merhaba diyecek. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın Türkiye ve dünyada ilgiyle takip ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?
Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:59