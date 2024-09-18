Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın çekimlerine Bozdağ Film Platoları'nda başlandığı duyurulmuştu. Sevilen dizi yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer almaya hazırlanırken, yapıma yeni oyuncuların dahil olduğu da duyuruldu. Peki, 18 Eylül ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?