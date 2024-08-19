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KYK BURS/KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2024-2025: KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında hesaplara yatırılacak?

KYK burs/kredi ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite eğitimi boyunca maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler ilk KYK ödemelerinin ne zaman yapılacağını mercek altına aldı. Burs ve kredi ödemeleri hak sahibi bursiyerlerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplara aktarılacak. Peki, 2024-2025 eğitim dönemi GSB KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak, ilk ödemler toplu mu yatırılacak, güncel burs/kredi ücretleri ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:00
KYK BURS/KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2024-2025: KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında hesaplara yatırılacak?

KYK burs/kredi sonuçları 6 Kasım 2024 tarihinde açıklandı. Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi bursiyerler burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplarına aktarılacağını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencileri ''KYK ilk burs ödemeleri ne zaman yatacak?'' sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Peki, 2024-2025 eğitim dönemi GSB KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak, ilk ödemler toplu mu yatırılacak, güncel burs/kredi ücretleri ne kadar?

KYK BURS/KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2024-2025: KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında hesaplara yatırılacak?

KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan burs-kredileri almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

KYK BURS/KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2024-2025: KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında hesaplara yatırılacak?

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

KYK BURS/KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2024-2025: KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında hesaplara yatırılacak?

2025 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2024 yılı burs ve kredi miktarları referans alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

KYK BURS/KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2024-2025: KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında hesaplara yatırılacak?
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