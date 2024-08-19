KYK BURS/KREDİ ÖDEME TARİHLERİ 2024-2025: KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında hesaplara yatırılacak?

KYK burs/kredi ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite eğitimi boyunca maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler ilk KYK ödemelerinin ne zaman yapılacağını mercek altına aldı. Burs ve kredi ödemeleri hak sahibi bursiyerlerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplara aktarılacak. Peki, 2024-2025 eğitim dönemi GSB KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak, ilk ödemler toplu mu yatırılacak, güncel burs/kredi ücretleri ne kadar?