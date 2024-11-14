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KYK ilk burs ne zaman yatacak 2024? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri

KYK ilk burs ödemesi 2024 yılı için yakından takip ediliyor! Öğrenciler, uzun süredir bekledikleri burs ödemelerinin ilk kısmını ne zaman alacak araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, eğitim hayatına devam eden öğrencilere verdiği destekle önemli bir kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, ödeme işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği ve ne zaman yapılacağı hakkında detaylı bilgilere KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşıyor. Peki, KYK bursu ve kredi ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri!

Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:31
KYK ilk burs ne zaman yatacak 2024? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri

KYK burs ödemesi ne zaman yapılacak? 2024 yılı burs ödemeleri öğrencileri için önemli bir maddi destek sağlarken, burs alacak öğrenciler ödemelerin tarihini heyecanla bekliyor. KYK burslarının ilk taksiti, öğrencilerin eğitim hayatını desteklemeye devam ederken, ödemelerin yapılacağı tarihler de öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, KYK ilk burs ne zaman yatacak 2024? İşte, T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri...

KYK ilk burs ne zaman yatacak 2024? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri

KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

KYK ilk burs ne zaman yatacak 2024? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK ilk burs ne zaman yatacak 2024? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri

ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK ilk burs ne zaman yatacak 2024? T.C. numarasına göre KYK bursu ve kredi ödeme günleri

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.

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