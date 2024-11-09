MasterChef Beyza son hali: Stüdyoya geri döndü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza Huri Aydın geçtiğimiz haftaki bölümlerde gerçekleşen dış çekimde tatsız bir kaza yaşamıştı. Kızgın börek tavasını ters çevirmek isterken yüzü yanan yarışmacı acil olarak tedavi altına alınmış ve yarışmaya bir süre ara vermişti. İzleyenlerin yakından takip ettiği yarışma programında haftalardır Maserchef Beyza'nın son durumu merak ediliyordu. Yayınlanan Masterchef 9 Kasım fragmanında Beyza'nın son hali ortaya çıktı. Peki, MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne? İşte, detaylar...