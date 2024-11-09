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MasterChef Beyza son hali: Stüdyoya geri döndü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza Huri Aydın geçtiğimiz haftaki bölümlerde gerçekleşen dış çekimde tatsız bir kaza yaşamıştı. Kızgın börek tavasını ters çevirmek isterken yüzü yanan yarışmacı acil olarak tedavi altına alınmış ve yarışmaya bir süre ara vermişti. İzleyenlerin yakından takip ettiği yarışma programında haftalardır Maserchef Beyza'nın son durumu merak ediliyordu. Yayınlanan Masterchef 9 Kasım fragmanında Beyza'nın son hali ortaya çıktı. Peki, MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 07:41
MasterChef Beyza son hali: Stüdyoya geri döndü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne?

MasterChef Beyza'nın son hali ortaya çıktı. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında geçtiğimiz bölümlerde talihsiz bir olay yaşamıştı. MasterChef yarışmacısı Beyza Huri Aydın'ın yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Programın yakın takipçileri Beyza'nın sağlık durumunu ve yarışmaya devam edip etmeyeceğini merakla bekliyordu. Peki, MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

MasterChef Beyza son hali: Stüdyoya geri döndü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne?

STÜDYOYA GERİ DÖNDÜ!

MasterChef yarışmacılarından Beyza'nın sağlık durumu milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyordu. MasterChef'in son bölüm fragmanında Beyza Aydın'ın stüdyoya geldiği görüntüler herkesi heyecanlandırdı.

Peki, MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi?

MasterChef Beyza son hali: Stüdyoya geri döndü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne?

MASTERCHEF BEYZA YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ, SON DURUMU NE?

9 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde şefler tarafından stüdyoya davet edilen Beyza yarışmacı arkadaşlarının alkışları eşliğinde stüdyoya giriyor. Şefler kendisine son durumunu sorarken yarışmaya devam edip etmeyeceğini soruyor.

MasterChef Beyza son hali: Stüdyoya geri döndü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne?

MASTERCHEF BEYZA SON HALİ

MasterChef Beyza yarışmaya yüzünün bir bölümü sarılı halde katıldı. Yarışmacının MasterChef'e devam edip etmeyeceği 9 Kasım bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde netlik kazanacak.

MasterChef Beyza son hali: Stüdyoya geri döndü! MasterChef Beyza yarışmaya devam edecek mi, son durumu ne?

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR, NE OLMUŞTU?

MasterChef 2024 ana kadrosunda yer alan Beyza, Uşak'ta yapılan dış çekim sırasında hazırlanan börek tavasını ters çevirdiği esnada kızgın yağın çıkması sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan Beyza, 12 gün tedavi gördü.

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