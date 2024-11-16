MasterChef bu akşam var mı yok mu, neden yok? 16 Kasım TV8 yayın akışı ile MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Aynı kanalda takip edilecek Türkiye Galler milli maçı ile birlikte her gün ekranlara gelen yarışma programı da sorgulanmaya başladı. MasterChef bugün var mı yok mu, neden yok gibi sorular izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Ödül oyununun oynanacağı fragmanı yayınlanan bölüm için araştırmalar hız kazandı. Peki; 16 Kasım TV8 yayın akışı ile MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.11.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 20:02