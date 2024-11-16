MasterChef bu akşam var mı yok mu, neden yok? 16 Kasım TV8 yayın akışı ile MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

MasterChef bugün var mı, bu akşam yok mu gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in sunuculuğunda ilerleyen şef yarışmasında heyecan artıyor. Ödül oyunu fragmanı ardından takipçiler ekran başında. Peki; TV8 16 Kasım yayın akışı ile Masterchef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?