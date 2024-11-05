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Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Masterchef Türkiye 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?

Bu akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye''nin heyecan dolu dokunulmazlık oyununda, 7 bölge 7 yemek teması izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kırmızı ve Mavi takım arasında yaşanan kıyasıya rekabette, izleyenler hangi takımın galip geleceğini merakla bekledi. Bu hafta, yeni sezonun ilk büyük düellosunda kazanan takım dokunulmazlık avantajını elde etti ve kaybeden takım, bir kez daha bireysel dokunulmazlık için mücadele etmek zorunda kalacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

Giriş Tarihi: 05.11.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 23:30
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Masterchef Türkiye 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye, heyecan dolu ilk dokunulmazlık oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Kırmızı ve Mavi takım kaptanlarının belirlenmesiyle oluşan yeni takımlar, haftanın ilk büyük düellosunda birbirlerine meydan okudu. Bu özel dokunulmazlık oyununda, her iki takım da 7 bölge 7 yemek konseptiyle tezgah başına geçerken, hangi takımın galip geleceği merakla bekleniyordu. Oyun sonunda, kazanan takım dokunulmazlık avantajını kazanacak, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine katılacak. İşte, 5 Kasım Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Masterchef Türkiye 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI!?

MasterChef 5 Kasım 2024 dokunulmazlık oyunu kazananı henüz duyurulmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olur olmaz, bu haber güncellenerek sizlerle paylaşılacaktır.

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Masterchef Türkiye 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef 5 Kasım 2024 eleme adayları açıklanınca haberlerde yer verilecektir.

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Masterchef Türkiye 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Masterchef Türkiye 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?
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