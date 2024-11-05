Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım Masterchef Türkiye 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?

Bu akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye''nin heyecan dolu dokunulmazlık oyununda, 7 bölge 7 yemek teması izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kırmızı ve Mavi takım arasında yaşanan kıyasıya rekabette, izleyenler hangi takımın galip geleceğini merakla bekledi. Bu hafta, yeni sezonun ilk büyük düellosunda kazanan takım dokunulmazlık avantajını elde etti ve kaybeden takım, bir kez daha bireysel dokunulmazlık için mücadele etmek zorunda kalacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?