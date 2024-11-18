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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu için büyük heyecan başladı. 18 Kasım Pazartesi yayınlanan yeni bölümde, yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mücadele ediyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan bu hafta mantı yapmalarını istedi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan isim kaptanlık oyununu kazanacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları yeni haftanın takımlarını belirliyor. Peki, 18 Kasım 2024 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım kaptanı ve yeni takımlar...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:21
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde büyük heyecan yaşanıyor! Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde gerçekleştirilen kaptanlık oyununda, mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar zorlu bir mücadeleye girdi. Ana kadro yarışmacıları, günün en iyi mantısını yaparak mavi takım kaptanlığı için hak kazanmak istiyor. Mavi takım kaptanını belirleyecek olan bu kritik oyunun kazananı, aynı zamanda kırmızı takım kaptanını da seçecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, 18 Kasım 2024 yeni takımlar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni takımları merak ediliyor.

Mavi takım kaptanı henüz belli olmadı.

En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme şansını yakalayacak.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

18 KASIM 2024 MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

18 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde en iyi mantıyı yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanacak.

En iyi mantıyı yaparak mavi takımın kaptanı olan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Kırmızı takım kaptanı da belli olduğunda haberimize eklenecektir.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM:

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

KIRMIZI TAKIM:

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