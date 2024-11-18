MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu için büyük heyecan başladı. 18 Kasım Pazartesi yayınlanan yeni bölümde, yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için mücadele ediyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan bu hafta mantı yapmalarını istedi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan isim kaptanlık oyununu kazanacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları yeni haftanın takımlarını belirliyor. Peki, 18 Kasım 2024 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım kaptanı ve yeni takımlar...