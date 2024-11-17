MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Kasım 2024 MasterChef Türkiye yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bu hafta rekabetin dozu arttı ve heyecan doruk noktasına ulaştı! Yarışmacılar, eleme potasına düşmemek için haftanın her anında tüm yeteneklerini ortaya koyarken, bu hafta da bir kişi daha hayaline nokta koyuyor. Jüri üyelerinin kritik oylamalarının ardından bu haftanın eleme adaylar Ezgi, Eda, Muratcan, Alper oldu. Yarışmanın takipçileri "MasterChef'te kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor. 17 Kasım 2024 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde yarışmaya veda eden isim netlik kazanıyor. İşte Masterchef elenen yarışmacı ve bu hafta yaşananların tüm detayları...