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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Kasım 2024 MasterChef Türkiye yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bu hafta rekabetin dozu arttı ve heyecan doruk noktasına ulaştı! Yarışmacılar, eleme potasına düşmemek için haftanın her anında tüm yeteneklerini ortaya koyarken, bu hafta da bir kişi daha hayaline nokta koyuyor. Jüri üyelerinin kritik oylamalarının ardından bu haftanın eleme adaylar Ezgi, Eda, Muratcan, Alper oldu. Yarışmanın takipçileri "MasterChef'te kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor. 17 Kasım 2024 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde yarışmaya veda eden isim netlik kazanıyor. İşte Masterchef elenen yarışmacı ve bu hafta yaşananların tüm detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:02
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Kasım 2024 MasterChef Türkiye yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bu hafta heyecan, zirveye tırmandı! Haftanın sonunda, jürilerin değerlendirmeleriyle "MasterChef'te kim elendi?" sorusunun cevabı için araştırmalar hız kazandı. Tüm haftanın zorlu rekabeti sonrası potada olan yarışmacılar 17 Kasım 2024 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde veda eden isim olmamak için elinden geleni yapıyor. Peki, 17 Kasım 2024 MasterChef Türkiye'ye kim veda etti, hangi yarışmacı? İşte detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Kasım 2024 MasterChef Türkiye yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eda,

Muratcan,

Ezgi,

Alper.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Kasım 2024 MasterChef Türkiye yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'in bu haftaki eleme oyununda şefler yarışmacılardan memecik zeytin ile en iyi yemeği yapmalarını istedi. Eleme adayı ise henüz belli olmadı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Kasım 2024 MasterChef Türkiye yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, KAŞIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te en başarılı tabağı yapan isim Onur oldu. Onur 30 dakikada yapılan yemek ile jürilerden kaşık almayı başaran ilk kişi oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Kasım 2024 MasterChef Türkiye yarışmaya veda eden isim kim oldu?

GEÇEN HAFTA MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.

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