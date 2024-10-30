MEB 1. dönem ortak 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınav konuları ve örnek soru kitapçıkları PDF

MEB 1. dönem ortak sınav tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılın ilk ortak sınavı ekim ayında başlayacak. 6,7,9,10. sınıflara uygulanacak sınavlar ülke genelinde yapılacak. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik derslerinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular yer alacak. Sınav öncesi 1. dönem ortak sınav konu ve soru dağılımı ve örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak? İşte, MEB 1. Dönem 1. yazılı örnek soru kitapçıkları görüntüleme ekranı…