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MEB 1. dönem ortak 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınav konuları ve örnek soru kitapçıkları PDF

MEB 1. dönem ortak sınav tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılın ilk ortak sınavı ekim ayında başlayacak. 6,7,9,10. sınıflara uygulanacak sınavlar ülke genelinde yapılacak. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik derslerinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular yer alacak. Sınav öncesi 1. dönem ortak sınav konu ve soru dağılımı ve örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak? İşte, MEB 1. Dönem 1. yazılı örnek soru kitapçıkları görüntüleme ekranı…

Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:07
MEB 1. dönem ortak 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınav konuları ve örnek soru kitapçıkları PDF

MEB 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri gündemdeki yerini almış durumda. 6. 7. 9. ve 10. sınıflar için uygulanacak ortak sınavlar ekim ayında başlayacak. Öğrencilerin hazırlık yapabilmesi için sınav öncesi 1. dönem 1. yazılı soru dağılım tabloları yayımlandı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Peki, 1. dönem 1. ortak sınavları ne zaman, hangi konular çıkacak? İşte, tüm detaylar...

MEB 1. dönem ortak 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınav konuları ve örnek soru kitapçıkları PDF

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

MEB 1. dönem ortak 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınav konuları ve örnek soru kitapçıkları PDF

1. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025
Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

MEB 1. dönem ortak 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınav konuları ve örnek soru kitapçıkları PDF

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları
7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,
7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

MEB 1. dönem ortak 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6. 7. 9. ve 10. sınıf ortak sınav konuları ve örnek soru kitapçıkları PDF

ORTAK SINAV KONU VE SORU DAĞILIMLARI 2024
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları (2024 - 2025) yayınlandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 1. Dönem 1. Yazılı konu soru dağılımları https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve diğer derslerin konu dağılımları, tablolar üzerinden incelenebilecek.

6. sınıf Türkçe dersi (Yıldırım Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

10. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

10. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

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