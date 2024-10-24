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MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI PDF EKRANI: 6, 7, 9. ve 10. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılıları 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılacak. 6, 7, 9. ve 10. sınıflarda uygulanacak ortak yazılı sınavlar için 1. dönem 1. yazılı örnek soru kitapçıkları yayınlandı. Peki, MEB ortak sınav örnek soru kitapçıkları nasıl görüntülenir, nereden indirilir? İşte, MEB 2024 2025 1. dönem 1. yazılı ortak sınav tarihi ve konu dağılımları görüntüleme ekranı...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:57
MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI PDF EKRANI: 6, 7, 9. ve 10. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde 1. dönem 1. yazılı sınavları 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü yapılacak. Öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları yayımlandı. Peki, MEB ortak sınav örnek soru kitapçıkları nasıl görüntülenir, nereden indirilir? İşte, MEB 2024 2025 1. dönem 1. yazılı ortak sınav tarihi ve konu dağılımları öğrenme ekranı...

MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI PDF EKRANI: 6, 7, 9. ve 10. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları

2024 2025 ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihlerini duyurdu. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI PDF EKRANI: 6, 7, 9. ve 10. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları

ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIMLARI YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları (2024 - 2025) yayınlandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 1. Dönem 1. Yazılı konu soru dağılımları https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve diğer derslerin konu dağılımları, tablolar üzerinden incelenebilecek.

ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI PDF EKRANI: 6, 7, 9. ve 10. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları

ORTAK SINAV SORU DAĞILIMI

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılıları 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılacak.

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe dersi 7, 6. sınıf matematik dersi 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 8, 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI PDF EKRANI: 6, 7, 9. ve 10. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları

ORNAK SINAV SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYINLANDI!

6. sınıf Türkçe dersi (Yıldırım Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

10. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

10. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

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