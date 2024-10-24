MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI PDF EKRANI: 6, 7, 9. ve 10. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılıları 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılacak. 6, 7, 9. ve 10. sınıflarda uygulanacak ortak yazılı sınavlar için 1. dönem 1. yazılı örnek soru kitapçıkları yayınlandı. Peki, MEB ortak sınav örnek soru kitapçıkları nasıl görüntülenir, nereden indirilir? İşte, MEB 2024 2025 1. dönem 1. yazılı ortak sınav tarihi ve konu dağılımları görüntüleme ekranı...