MEB'den önemli açıklama! İlk ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren karar!

Yeni eğitim döneminin ilk tatili olan Kasım ara tatili için MEB'den önemli açıklama geldi. 2024-2025 eğitim öğretim dönemin ilk ders zili 19 Eylül Pazartesi günü çalarken yoğun ders ve sınav temposunun ardından beş gün dinlenme fırsatı bulacak öğrenciler, "MEB ile ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?" sorularına yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren tarihleri paylaştı. İşte, ara tatil takvimi 2024 ile konuya dair tüm detaylar…