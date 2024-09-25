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MEB'den önemli açıklama! İlk ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren karar!

Yeni eğitim döneminin ilk tatili olan Kasım ara tatili için MEB'den önemli açıklama geldi. 2024-2025 eğitim öğretim dönemin ilk ders zili 19 Eylül Pazartesi günü çalarken yoğun ders ve sınav temposunun ardından beş gün dinlenme fırsatı bulacak öğrenciler, "MEB ile ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?" sorularına yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren tarihleri paylaştı. İşte, ara tatil takvimi 2024 ile konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:56
MEB’den önemli açıklama! İlk ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren karar!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okul maratonu 19 Eylül'de başladı. Kasım ayında bir hafta derslere ara verecek öğrenciler hafta sonları ile birlikte 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? İşte, ara tatil tarihleri ve diğer detaylar…

MEB’den önemli açıklama! İlk ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren karar!

MEB'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

MEB’den önemli açıklama! İlk ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren karar!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

MEB’den önemli açıklama! İlk ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren karar!

ÖĞRENCİLER 9 GÜN DİNLENME FIRSATI BULACAK!

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak.

MEB’den önemli açıklama! İlk ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velilerini ilgilendiren karar!

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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