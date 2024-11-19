  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini almış durumda. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, her hafta tarihî olayları ve dramatik gelişmeleri büyük bir heyecanla ekranlara taşıyor. 19 Kasım 2024 tarihli son bölümde, Hamza'nın yaralanması, Malkoçoğlu Obası'nda büyük bir karışıklığa yol açtı ve bu olay, Rumeli Beylerbeyliği'nin geleceği üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği sinyalleri veriyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 26. bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:46
Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, TRT 1 ekranlarında her salı akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümünün ardından dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanı için araştırmalara hız verdi. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı yapım izleyicilerini her hafta büyük bir heyecanla ekrana kilitliyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 26. bölümde neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hamza'nın yaralanması, Malkoçoğlu obasında büyük bir dalgalanmaya neden olurken, bu gelişme Rumeli Beylerbeyliği'nin geleceğini etkileyebilir.

Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Çandarlı ve Zağanos Paşa arasında başlayan satranç oyununda, her iki taraf da stratejik hamlelerini sırasıyla yapıyor.

Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Bizans cephesinde ise Guistiniani'nin Mehmed'in casusu Mustafa'dan şüphelenmesi, İmparator Konstantinos'a sunulması gereken bir delil arayışını başlatıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA