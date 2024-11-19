Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini almış durumda. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, her hafta tarihî olayları ve dramatik gelişmeleri büyük bir heyecanla ekranlara taşıyor. 19 Kasım 2024 tarihli son bölümde, Hamza'nın yaralanması, Malkoçoğlu Obası'nda büyük bir karışıklığa yol açtı ve bu olay, Rumeli Beylerbeyliği'nin geleceği üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği sinyalleri veriyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 26. bölümde neler olacak?