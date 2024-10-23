MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: KPSS merkezi atama hangi tarihte, ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri nereden yapılacak?

Merkezi atama tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanlarının ilan edilmesinden sonra tercih başvurularını gerçekleştirecek adayların gündemine yerleşti. KPSS 2024/2 tercih başvuru takvimi kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Atamalar ÖSYM'nin ilan ettiği şartlar ve kılavuz doğrultusunda yapılacak. Adaylar kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacaklar. KPSS merkezi atama ne zaman, KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak, kılavuz yayında mı?