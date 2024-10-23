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MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: KPSS merkezi atama hangi tarihte, ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri nereden yapılacak?

Merkezi atama tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanlarının ilan edilmesinden sonra tercih başvurularını gerçekleştirecek adayların gündemine yerleşti. KPSS 2024/2 tercih başvuru takvimi kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Atamalar ÖSYM'nin ilan ettiği şartlar ve kılavuz doğrultusunda yapılacak. Adaylar kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacaklar. KPSS merkezi atama ne zaman, KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak, kılavuz yayında mı?

Giriş Tarihi: 23.10.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:54
MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: KPSS merkezi atama hangi tarihte, ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri nereden yapılacak?

KPSS merkezi atama 2024 ne zaman? Sorusuna yanıt aranıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre merkezi atama puanları ve ÖSYM tercih kılavuzuna odaklanıyor. Kadroların taban puanlarına göre tercih listeleri hazırlanacak. Peki, merkezi atama ne zaman?

MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: KPSS merkezi atama hangi tarihte, ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri nereden yapılacak?

MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN 2024?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile açıklandı. Takvime göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.

MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: KPSS merkezi atama hangi tarihte, ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri nereden yapılacak?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz ilan edilmedi. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.

MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: KPSS merkezi atama hangi tarihte, ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri nereden yapılacak?

KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: KPSS merkezi atama hangi tarihte, ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri nereden yapılacak?

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. KPSS sınav oturumlarından herhangi birine katılan bir adayın puanı, sınavın yapıldığı yıl ve bir sonraki yıl boyunca geçerli kabul edilmektedir. Ancak, bu süreçte herhangi bir kamu kurumunun personel alımı yapmaması durumunda, KPSS puanının geçerliliği uzatılabilir veya sonraki yıllarda yapılan sınav puanları kullanılabilir.

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