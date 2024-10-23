MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: KPSS merkezi atama hangi tarihte, ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri nereden yapılacak?

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. KPSS sınav oturumlarından herhangi birine katılan bir adayın puanı, sınavın yapıldığı yıl ve bir sonraki yıl boyunca geçerli kabul edilmektedir. Ancak, bu süreçte herhangi bir kamu kurumunun personel alımı yapmaması durumunda, KPSS puanının geçerliliği uzatılabilir veya sonraki yıllarda yapılan sınav puanları kullanılabilir.