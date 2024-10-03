MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 3 aylık oranlar belli oldu! Yeni emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3. VERİ BELLİ OLDU

Memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon verilerinden üçü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32, ağustos ayında yüzde 2,47 eylül ayında ise yüzde 2,97 gerçekleşti. Bu oranlara göre 3 aylık kümülatif fark yüzde 8,92 oldu.