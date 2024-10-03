MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 3 aylık oranlar belli oldu! Yeni emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon verisine dair TÜİK'ten yeni data geldi. Böylece yeni memur ve emekli maaşı için 3 aylık oranlar belli oldu. Hesaplamalar yeniden yapıldı. Peki 3 aylık oranlara göre emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 3 aylık farka göre memur ve emekliye zam oranları...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:58