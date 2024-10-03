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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 3 aylık oranlar belli oldu! Yeni emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon verisine dair TÜİK'ten yeni data geldi. Böylece yeni memur ve emekli maaşı için 3 aylık oranlar belli oldu. Hesaplamalar yeniden yapıldı. Peki 3 aylık oranlara göre emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 3 aylık farka göre memur ve emekliye zam oranları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:58
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 3 aylık oranlar belli oldu! Yeni emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Ocak 2025'te tekrar artacak olan emekli ve memur maaşı için 3. veri geldi. Memur ve emekli zammı için hesaplamalar yeniden yapıldı. Peki 3 aylık oranlara göre yeni emekli maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı hesabıyla birlikte tüm merak edilenler...

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 3 aylık oranlar belli oldu! Yeni emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3. VERİ BELLİ OLDU

Memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon verilerinden üçü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32, ağustos ayında yüzde 2,47 eylül ayında ise yüzde 2,97 gerçekleşti. Bu oranlara göre 3 aylık kümülatif fark yüzde 8,92 oldu.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 3 aylık oranlar belli oldu! Yeni emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranı birikimli olarak hesaplanacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 3 aylık oranlar belli oldu! Yeni emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN FARK HENÜZ OLUŞMADI

Ayrıca söz konusu oran memur zammı için 2024'ün 2. yarısı için geçerli olan yüzde 10 oranındaki toplu sözleşme zammının altında kaldığı için bir fark oluşturamadı. Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve toplu sözleşme zammını eklenmesiyle nihai memur zammı belli olacak.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 3 aylık oranlar belli oldu! Yeni emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

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