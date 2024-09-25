MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Yeni oranlar geldi! Memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları tabloları...
Son dakika haberi: Memur zammı için merak edilen oranlar açıklandı. Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi Ocak'ta enflasyon farkı yanında yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Bu zam oranı memur, memur emeklisi ve sosyal destek ödemesi alan vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. Kurumların yıl sonu enflasyon beklentilerini yayımlamasıyla 2025 yılı memur zammı ile maaşları hesaplandı. Peki hesaplarda en güçlü rakam kaç çıktı? Memur zammı ne kadar olacak? İşte 4 hesapta yeni memur maaş zammı ve meslek meslek maaş tabloları...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:56