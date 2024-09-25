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MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Yeni oranlar geldi! Memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları tabloları...

Son dakika haberi: Memur zammı için merak edilen oranlar açıklandı. Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi Ocak'ta enflasyon farkı yanında yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Bu zam oranı memur, memur emeklisi ve sosyal destek ödemesi alan vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. Kurumların yıl sonu enflasyon beklentilerini yayımlamasıyla 2025 yılı memur zammı ile maaşları hesaplandı. Peki hesaplarda en güçlü rakam kaç çıktı? Memur zammı ne kadar olacak? İşte 4 hesapta yeni memur maaş zammı ve meslek meslek maaş tabloları...

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 25.09.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:56
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Yeni oranlar geldi! Memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları tabloları...

Son dakika haberleri: Memur zammı için belirleyici olan enflasyon verilerinden ikisi açıklanırken kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. Peki söz konusu tahminlere göre memur zammı ne kadar olacak? İşte tüm meslek gruplarında memur maaşları ve destek ödemeleriyle birlikte yeni memur maaş zammı tablosu...

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Yeni oranlar geldi! Memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları tabloları...

ENFLASYON ORANI MEMUR ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur zammı her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez belirleniyor. Memur maaş zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Buna göre memurların Ocak zammı TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası toplu sözleşme ile beraber hesaplanarak netleşecek. Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin TCMB'nin, hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Peki bu hesaplara göre memur zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? Merak edilen rakamlar belli oldu.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Yeni oranlar geldi! Memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları tabloları...

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 VERİ KALDI

Memur zammı için belirleyici olan enflasyon verilerinden ikisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak, ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Buna göre 2 aylık kümülatif fark yüzde 5,77 oldu.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Yeni oranlar geldi! Memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları tabloları...

Söz konusu oran, 2024'ün 2. yarısı için geçerli olan yüzde 10 oranındaki toplu sözleşme zammının altında kaldığı için bir fark oluşturamadı. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve toplu sözleşme zammını eklenmesiyle nihai memur zammı belli olacak.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Yeni oranlar geldi! Memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları tabloları...

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

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