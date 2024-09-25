MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Yeni oranlar geldi! Memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları tabloları...

ENFLASYON ORANI MEMUR ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur zammı her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez belirleniyor. Memur maaş zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Buna göre memurların Ocak zammı TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası toplu sözleşme ile beraber hesaplanarak netleşecek. Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin TCMB'nin, hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Peki bu hesaplara göre memur zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? Merak edilen rakamlar belli oldu.