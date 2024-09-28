  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Tuğba ile gündemde! Meriç Erkan'ın hayatı ve kariyeri

Meriç Erkan kimdir sorusu Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenaze töreni ardından gündeme geldi. Cenazeye katılan eski manken ve oyuncu hayatını tamamen değiştirerek maneviyata yönelmişti. Görüntüsü ve son hali ile gündem olan ünlü isim bir dönem Ahu Tuğba'ya duyduğu aşk ile konuşuluyordu. Adını değiştirerek 'Mahmut' ismini kullanacağını söyleyen Erkan, önceki hayatından pişman olduğunu dile getirmişti. Peki; Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 28.09.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:39
Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Tuğba ile gündemde! Meriç Erkan’ın hayatı ve kariyeri

Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular gündemde. Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde görülen ünlü isim maneviyata yöneldikten sonra televizyon ekranlarından uzaklaştı. Bir dönem dansıyla konuşulan Erkan hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. İşte, Meriç Erkan'ın son hali...

Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Tuğba ile gündemde! Meriç Erkan’ın hayatı ve kariyeri

MERİÇ ERKAN AHU TUĞBA'NIN CENAZESİNE KATILDI!

Bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ve dansları ile konuşulan Meriç Erkan cenazesi Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın cenaze törenine katıldı. Maneviyata yönelen ünlü isim yeni görüntüsü ile gündemde.

Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Tuğba ile gündemde! Meriç Erkan’ın hayatı ve kariyeri

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Model ve oyuncu olarak televizyon dünyasına adım atan Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969'da Samsun'da doğdu. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra modellik kariyerine ajanslarda başladı.

Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Tuğba ile gündemde! Meriç Erkan’ın hayatı ve kariyeri

Meriç Erkan, bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı ilişki ve çılgın dansları ile Türkiye'nin magazin gündeminde yer aldı.

Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Tuğba ile gündemde! Meriç Erkan’ın hayatı ve kariyeri

Hareketli hayatın ardından televizyondan uzaklaşan Meriç Erkan adını, görüntüsünü ve yaşantısını değiştirerek maneviyata yöneldi.

SON DAKİKA SON DAKİKA