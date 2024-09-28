Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Tuğba ile gündemde! Meriç Erkan'ın hayatı ve kariyeri
Meriç Erkan kimdir sorusu Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenaze töreni ardından gündeme geldi. Cenazeye katılan eski manken ve oyuncu hayatını tamamen değiştirerek maneviyata yönelmişti. Görüntüsü ve son hali ile gündem olan ünlü isim bir dönem Ahu Tuğba'ya duyduğu aşk ile konuşuluyordu. Adını değiştirerek 'Mahmut' ismini kullanacağını söyleyen Erkan, önceki hayatından pişman olduğunu dile getirmişti. Peki; Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 28.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:39