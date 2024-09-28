Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahu Tuğba ile gündemde! Meriç Erkan’ın hayatı ve kariyeri

MERİÇ ERKAN AHU TUĞBA'NIN CENAZESİNE KATILDI!

Bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ve dansları ile konuşulan Meriç Erkan cenazesi Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın cenaze törenine katıldı. Maneviyata yönelen ünlü isim yeni görüntüsü ile gündemde.