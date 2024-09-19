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Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararının açıklanmasının ardından, Merkez Bankası faiz kararı için araştırmalar sürüyor. Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantısı ardından açıklanacak olan karar için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan'a çevrildi. Peki, TCMB (Merkez Bankası) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:57
Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı son dakika bekleniyor. Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonrası merakla beklenen sonuç için "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak" soruları yanıt arıyor. Mart ayından bu yana sabit tutulan karar için son düzlüğe gelindi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Eylül faiz kararını 19 Eylül 2024 tarihinde açıklayacak. Kararın 14.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

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