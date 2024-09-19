Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı son dakika bekleniyor. Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonrası merakla beklenen sonuç için "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak" soruları yanıt arıyor. Mart ayından bu yana sabit tutulan karar için son düzlüğe gelindi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?