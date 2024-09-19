Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
FED faiz kararının açıklanmasının ardından, Merkez Bankası faiz kararı için araştırmalar sürüyor. Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantısı ardından açıklanacak olan karar için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan'a çevrildi. Peki, TCMB (Merkez Bankası) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:57