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Meteoroloji’den yarın için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul dahil pek çok kentte sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yayınlanan yeni hava durumu haritasında bu akşam itibariyle İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte sağanak yağışların görüleceği belirtildi. İşte Meteoroloji hava durumu haritası ile yağış beklenen iller…

Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:35
Meteoroloji’den yarın için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul dahil pek çok kentte sağanak yağış…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yurt genelinde son günlerde parçalı ve bulutlu bir hava hakim olurken, zaman zaman da yağmur görülüyor. Yarından itibaren ise yurt genelinde yağışlı havaların etkisini arttıracağı belirtildi. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarısı…

Meteoroloji’den yarın için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul dahil pek çok kentte sağanak yağış…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yarın için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul dahil pek çok kentte sağanak yağış…

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den yarın için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul dahil pek çok kentte sağanak yağış…

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den yarın için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul dahil pek çok kentte sağanak yağış…

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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