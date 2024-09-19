Meteoroloji’den yarın için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbul dahil pek çok kentte sağanak yağış…

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı