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Metin Arolat annesini bir toka yüzünden kaybetmiş! Armağan Çağlayan "Duyduğum en tuhaf ölüm!"

Abisini trajik bir kaza ile, annesini ise bir o kadar tuhaf bir kaza ile kaybeden Metin Arolat kendisi ise en sevdiği yerde sahnede hayata gözlerini yumdu. Henüz 52 yaşında aramızdan ayrılan Metin Arolat'ın vefatı sonrası hayatındaki acı olaylar gündeme geldi. Günler önce yakın dostu Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Metin Arolat, abisini ve annesini nasıl kaybettiğini anlatmış, Armağan Çağlayan da Metin Arolat'ın annesinin ölümünü tuhaf olarak nitelemişti. Metin Arolat annesini bir toka yüzünden nasıl kaybetti?

Giriş Tarihi: 21.09.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 15:23
Metin Arolat annesini bir toka yüzünden kaybetmiş! Armağan Çağlayan Duyduğum en tuhaf ölüm!

Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın vefatı sonrası hayatına dair acı olaylarda gündeme geldi. Ünlü şarkıcı neredeyse bütün ailesini toprağa vermişti. "Neşeli gözüküyorum ama hüzün dolu bir adamım" diyen Metin Arolat abisinin ardından babasını ve 4 sene önce de annesini kaybetmişti.

Metin Arolat annesini bir toka yüzünden kaybetmiş! Armağan Çağlayan Duyduğum en tuhaf ölüm!

Abisini trajik bir kaza ile, annesini ise bir o kadar tuhaf bir kaza ile kaybeden Metin Arolat kendisi ise en sevdiği yerde sahnede hayata gözlerini yumdu.

Metin Arolat annesini bir toka yüzünden kaybetmiş! Armağan Çağlayan Duyduğum en tuhaf ölüm!

Günler önce yakın dostu Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Metin Arolat, abisini ve annesini nasıl kaybettiğini anlattı.

Metin Arolat annesini bir toka yüzünden kaybetmiş! Armağan Çağlayan Duyduğum en tuhaf ölüm!

Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın annesinin ölümünü "Duyduğum en tuhaf ölüm" olarak niteledi.

Metin Arolat annesini bir toka yüzünden kaybetmiş! Armağan Çağlayan Duyduğum en tuhaf ölüm!

Metin Arolat annesini bir toka yüzünden nasıl kaybetti?

Yazlığa giderlerken frene basılıyor, annemin kafasına toka batıyor sonrasında dikiş atılıyor. Aradan 15 gün geçiyor...
Bir sabah annem kalkıyor ve bütün yatak kan…Annem kan sulandırıcı içtiği için o kan durmuyor.
Yoğun bakımda kalan annem hayatını kaybediyor

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