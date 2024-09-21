Metin Arolat annesini bir toka yüzünden kaybetmiş! Armağan Çağlayan "Duyduğum en tuhaf ölüm!"
Abisini trajik bir kaza ile, annesini ise bir o kadar tuhaf bir kaza ile kaybeden Metin Arolat kendisi ise en sevdiği yerde sahnede hayata gözlerini yumdu. Henüz 52 yaşında aramızdan ayrılan Metin Arolat'ın vefatı sonrası hayatındaki acı olaylar gündeme geldi. Günler önce yakın dostu Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Metin Arolat, abisini ve annesini nasıl kaybettiğini anlatmış, Armağan Çağlayan da Metin Arolat'ın annesinin ölümünü tuhaf olarak nitelemişti. Metin Arolat annesini bir toka yüzünden nasıl kaybetti?
Giriş Tarihi: 21.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 15:23