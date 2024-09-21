Metin Arolat annesini bir toka yüzünden nasıl kaybettiğini Armağan Çağlayan'a anlatmıştı!
Metin Arolat, Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda çok sevdiği annesinin ölüm sebebini böyle anlatmıştı...
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