Video Yaşam SON DAKİKA | Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA | Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA | Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!

25.09.2024 | 18:09

Son dakika haberleri... Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın sahnede şarkı söylerken fenalaşarak hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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