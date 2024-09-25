SON DAKİKA | Metin Arolat'ın sahnedeki ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika haberleri... Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın sahnede şarkı söylerken fenalaşarak hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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