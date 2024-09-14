Mevlid Kandili ibadetleri: Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir, nasıl yapılmalıdır?

Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi, yani bugün idrak edilecek. Vatandaşların bir arada bulunduğu, hoşgörü ve sevginin doruklarda olduğu gecede camiler dolup taşarken bir yandan da kandil sohbetleri gerçekleşecek. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir, Mevlid Kandili de o gecelerden biridir. Peki, Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir? İşte, Mevlid Kandili ibadetleri...