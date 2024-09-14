Mevlid Kandili ibadetleri: Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir, nasıl yapılmalıdır?
İslam aleminin peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak karşılanan Mevlid Kandili gecesinde yapılacak ibadetler gündemde. Dua kapsının aralandığı bu günde, eller semaya yükselirken dualar edilip, namazlar kılınacak. Bu günü en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler ise Mevlid Kandili ibadetleri için araştırmalar yapıyor. Peki, Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir?
Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:10