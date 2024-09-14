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Mevlid Kandili ibadetleri: Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir, nasıl yapılmalıdır?

İslam aleminin peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak karşılanan Mevlid Kandili gecesinde yapılacak ibadetler gündemde. Dua kapsının aralandığı bu günde, eller semaya yükselirken dualar edilip, namazlar kılınacak. Bu günü en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler ise Mevlid Kandili ibadetleri için araştırmalar yapıyor. Peki, Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir?

Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:10
Mevlid Kandili ibadetleri: Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir, nasıl yapılmalıdır?

Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi, yani bugün idrak edilecek. Vatandaşların bir arada bulunduğu, hoşgörü ve sevginin doruklarda olduğu gecede camiler dolup taşarken bir yandan da kandil sohbetleri gerçekleşecek. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir, Mevlid Kandili de o gecelerden biridir. Peki, Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir? İşte, Mevlid Kandili ibadetleri...

Mevlid Kandili ibadetleri: Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir, nasıl yapılmalıdır?

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Mevlid Kandili ibadetleri: Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir, nasıl yapılmalıdır?

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Mevlid Kandili ibadetleri: Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir, nasıl yapılmalıdır?

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

1. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlellah" demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.

Mevlid Kandili ibadetleri: Mevlid Kandili gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nedir, nasıl yapılmalıdır?

2. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

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