TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-25: UEFA Uluslar B Liginde Türkiye’nin maçları ne zaman, Karadağ maçı hangi tarihte?

Milli maç fikstüründe iki maç geride kalırken, gözler sıradaki karşılaşmalara çevrildi. 4 mücadelenin daha gerçekleşeceği UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında sırasıyla Karadağ, İzlanda, Galler ve tekrar Karadağ ile karşılaşma yaşanacak. Peki, Milli Maçlar ne zaman, Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç fikstürü!