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TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-25: UEFA Uluslar B Liginde Türkiye'nin maçları ne zaman, Karadağ maçı hangi tarihte?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta iki karşılaşma yaşadı. İlk maçında Galler deplasmanından mağlubiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekip, ikinci mücadelesinde İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlı ekibin sıradaki karşılaşmaları gündeme geldi. Peki, Milli Maçlar ne zaman, Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Mili maç takvimi ve tarihleri!

Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:03
TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-25: UEFA Uluslar B Liginde Türkiye’nin maçları ne zaman, Karadağ maçı hangi tarihte?

Milli maç fikstüründe iki maç geride kalırken, gözler sıradaki karşılaşmalara çevrildi. 4 mücadelenin daha gerçekleşeceği UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında sırasıyla Karadağ, İzlanda, Galler ve tekrar Karadağ ile karşılaşma yaşanacak. Peki, Milli Maçlar ne zaman, Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç fikstürü!

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-25: UEFA Uluslar B Liginde Türkiye’nin maçları ne zaman, Karadağ maçı hangi tarihte?

UEFA ULUSLAR B LİGİNDE TOPLAMDA 6 MAÇ OYNAYACAK!

İki karşılaşma geride kaldı. İşte o karşılaşmalar;

  • 6 Eylül: Galler - Türkiye
  • 9 Eylül: Türkiye - İzlanda
TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-25: UEFA Uluslar B Liginde Türkiye’nin maçları ne zaman, Karadağ maçı hangi tarihte?

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grupta Türkiye, Karadağ'ı ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-25: UEFA Uluslar B Liginde Türkiye’nin maçları ne zaman, Karadağ maçı hangi tarihte?

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

  • 11 Ekim: Türkiye - Karadağ
  • 14 Ekim: İzlanda - Türkiye
  • 16 Kasım: Türkiye - Galler
  • 19 Kasım: Karadağ - Türkiye
TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-25: UEFA Uluslar B Liginde Türkiye’nin maçları ne zaman, Karadağ maçı hangi tarihte?
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