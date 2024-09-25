TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024-25: UEFA Uluslar B Liginde Türkiye'nin maçları ne zaman, Karadağ maçı hangi tarihte?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta iki karşılaşma yaşadı. İlk maçında Galler deplasmanından mağlubiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekip, ikinci mücadelesinde İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlı ekibin sıradaki karşılaşmaları gündeme geldi. Peki, Milli Maçlar ne zaman, Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Mili maç takvimi ve tarihleri!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:03