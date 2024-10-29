Milli Piyango 29 Ekim çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango sonuçları ve amorti sorgulama MPİ ekranı
Milli Piyango 29 Ekim çekilişi canlı izle MP TV ekranında takip ediliyor. Şanslı numaraların arkasında büyük ikramiye yer alıyor. Şans oyununda devreden ikramiye her ayın 2 gününde gerçekleşen çekilişle sahibini buluyor. Amorti sorgulamaları da en çok araştırılanlar arasında. Bilinen numara sayısına göre ikramiye miktarı değişiyor. İşte, Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı...
Giriş Tarihi: 29.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:56