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Müge Anlı canlı izle 23 Eylül 2024: ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı yeni bölüm izle

Her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün de faili meçhul olayları açığa çıkarmak için ekrana geliyor. Programı anbean takip etmek isteyenler Müge Anlı canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Son olarak, 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlunun canlı yayında tutuklanmasına yardımcı olan programın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile 23 Eylül 2024 Müge Anlı yeni bölüm izle linki…

Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:41
Müge Anlı canlı izle 23 Eylül 2024: ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı yeni bölüm izle

Gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kaldığı yerden devam ediyor… Her bölümünde farklı bir gizemin açığa çıkarıldığı programı internet üzerinden takip etmek isteyenler Müge Anlı canlı izle ekranını ziyaret ediyor. ATV canlı yayın ekranı aracılığıyla 23 Eylül 2024 tarihli yayını canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Müge Anlı yeni bölüm izle linki…

Müge Anlı canlı izle 23 Eylül 2024: ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı yeni bölüm izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE 23 EYLÜL 2024

ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı izle 23 Eylül 2024: ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı yeni bölüm izle

19 EYLÜL MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Müge Anlı canlı izle 23 Eylül 2024: ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı yeni bölüm izle

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

18 yıllık soruya Müge Anlı bir haftada yanıt buldu. Hatice Musaoğlu'nun oğlu tutuklandı.

18 yıl önce kayınvalidesinin kaybolmasıyla ilgili verdiği çelişkili ifadelerle dikkatleri üzerine çeken Aydın Musaoğlu'nun karısı Nevin Musaoğlu ise göz altına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Aydın Musaoğlu akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi, ardından annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük oğluyla birlikte alıkonduğu iddia edildi.

Aybeniz Top stüdyoya geldi. Ses kayıtları dinletilince Aybeniz, "benim sesim ama ben atmadım" dedi.

Nazlı Dere cinayetinde kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Nazlı Dere 9 Ekim 2019'da İstanbul Esenyurt'taki evinde çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Yapılan sorguların ardından Enes, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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