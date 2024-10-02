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Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! O kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin'in katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayetine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. 8 yaşındaki küçük kızın öldürülmesinin üstünden günler geçti ama hala 'Narin'in katili kim?' sorusu tam olarak yanıt bulamadı. Cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere küçük kızın amcası, annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişinin tutukluluğu devam ediyor. Nevzat Bahtiyar son ifadesinde amca Salim Güran'ın çağırmasıyla Arif Güran'ın evine gittiğini ve Narin'in cansız bedenini evin bir odasından aldığını söylemişti. Meğer gün anne ile amca… İşte, Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 10:55
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! O kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar yeni ifadesinde küçük Narin'in yasak aşk kurbanı olduğu için öldürüldüğünü iddia ederken cinayete yönelik yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Gizemini koruyan cinayette şahin göz kamerası bölgede 2 kişiyi daha tespit etti. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü, son durum ne? İşte, detaylar...

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! O kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan, 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine soruşturma sürüyor.

Korkunç cinayetle ilgili başlatılan soruşturma, Türkiye'nin gündeminde ilk sıradadan düşmüyor.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! O kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

AMCA, ANNE VE AĞABEY TUTUKLANDI!

Sır cinayette katil hala bulunamazken bugüne kadar muhtar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! O kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

AMCA VE ANNENİN YASAK İLİŞKİ İDDİASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 12 kişi arasında yer alan ve daha önce verdiği ifadede Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın savcılığa verdiği ifade de, amca Salim Güran'ın Narin'in annesi olan Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığına Narin'in görmesinden dolayı öldürdüğünü ileri sürdü.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! O kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

"Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim."

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