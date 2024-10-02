Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! O kameralar her şeyi kaydetmiş! Narin’in katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayetine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. 8 yaşındaki küçük kızın öldürülmesinin üstünden günler geçti ama hala 'Narin'in katili kim?' sorusu tam olarak yanıt bulamadı. Cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere küçük kızın amcası, annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişinin tutukluluğu devam ediyor. Nevzat Bahtiyar son ifadesinde amca Salim Güran'ın çağırmasıyla Arif Güran'ın evine gittiğini ve Narin'in cansız bedenini evin bir odasından aldığını söylemişti. Meğer gün anne ile amca… İşte, Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri…