SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'dan yeni ifade...
NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde cansız bedeni dere yatağına gömdüğü ortaya çıkınca yakalanan Nevzat Bahtiyar, cezaevinden çıkarılarak yeniden ifadesi alındı. SABAH'ın ulaştığı ifade de Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesiyle ilişkisini gören küçük kızı öldürdüğünü, cesedi evden kendisinin aldığını iddia etti. Zanlı Bahtiyar "cesedi götürürken Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm" dedi.
Giriş Tarihi: 21.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:44