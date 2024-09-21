SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade...

Cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğiyle ilgili sır perdesi halen aralanamazken, cesedi gömdüğü güvenlik kameraları tarafından tespit edildikten sonra yakalanan Nevzat Bahtiyar cezaevinden çıkartılarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.