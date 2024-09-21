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SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'dan yeni ifade...

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde cansız bedeni dere yatağına gömdüğü ortaya çıkınca yakalanan Nevzat Bahtiyar, cezaevinden çıkarılarak yeniden ifadesi alındı. SABAH'ın ulaştığı ifade de Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesiyle ilişkisini gören küçük kızı öldürdüğünü, cesedi evden kendisinin aldığını iddia etti. Zanlı Bahtiyar "cesedi götürürken Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm" dedi.

Halit TURAN Halit TURAN
Giriş Tarihi: 21.09.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:44
SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade...

SON DAKİKA NARİN GÜRAN HABERİ: Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cesedi 18 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade...

Cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğiyle ilgili sır perdesi halen aralanamazken, cesedi gömdüğü güvenlik kameraları tarafından tespit edildikten sonra yakalanan Nevzat Bahtiyar cezaevinden çıkartılarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade...

BU KEZ FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATTI

Gece Diyarbakır Adliyesine getirilen zanlı, soruşturmayı yürüten iki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Nevzat Bahtiyar, ifadesinde daha öncekilerden farklı iddialarda bulundu. Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören Narin'i Salim'in boğarak öldürdüğünü iddia etti.

SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade...

"NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİ EVLERİNDEN ALDIM"

Daha önceki ifadelerini yakalandığı tarihte tutuklu olan amca Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını öne süren Nevzat Bahtiyar, "Ben daha öncede belirttiğim gibi 21 Ağustos'ta saat 15:08 sıralarında Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aramıştım.

SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade...

Sonrasında Salim Güran beni Arif Güran'ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenmek suretiyle yanına çağırdığında ben Salim Güran'ın yanına yani Arif Güran'ın evinin olduğu tarafa gittim. Daha sonra Salim Güran ile birlikte Arif Güran'ın evine girdik.

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