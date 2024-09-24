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Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde cansız bedeni dere yatağına gömdüğü ortaya çıkınca yakalanan Nevzat Bahtiyar, cezaevinden çıkarılarak yeniden ifadesi alınmıştı. Ek ifadesinin ardından ev ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere ulaşıldı. Ahırda 2 izmarit bulan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Jandarma komandolar, itirafçı Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tuttuğu öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 24.09.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:22
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinin ardından ev ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere ulaşıldı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…

Ahırda 2 izmarit bulan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Jandarma komandolar, itirafçı Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tuttuğu öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…

YENİ İZLER BULUNDU

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…

YENİ DELİLLER ARANDI

Narin Güran cinayetiyle ilgili küçük kızın cesedini Eğertutmaz Deresi'nde gömen Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletilirken itirafçının anlattıkları sonrasında evinde ve ahırında yeni deliller arandı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…

Arama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi. Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit de yer aldı.

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