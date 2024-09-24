Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde cansız bedeni dere yatağına gömdüğü ortaya çıkınca yakalanan Nevzat Bahtiyar, cezaevinden çıkarılarak yeniden ifadesi alınmıştı. Ek ifadesinin ardından ev ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere ulaşıldı. Ahırda 2 izmarit bulan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Jandarma komandolar, itirafçı Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tuttuğu öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:22